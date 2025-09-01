Haberler

Akyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Ankara’nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Hint keneviri ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla ilgili mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen operasyonda, ekili bir arazi içerisinde çok sayıda Hint keneviri tespit edilerek imha edildi.

RUHSATSIZ TÜFEKLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, ruhsatsız dört adet av tüfeği de ele geçirildi. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.