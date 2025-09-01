Akyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

Ankara’nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Hint keneviri ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla ilgili mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen operasyonda, ekili bir arazi içerisinde çok sayıda Hint keneviri tespit edilerek imha edildi.

RUHSATSIZ TÜFEKLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, ruhsatsız dört adet av tüfeği de ele geçirildi. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtiyor.