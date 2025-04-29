Al Ahli, Al Hilal’i Yendi, Finale Yükseldi

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını terlettiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Hilal’i 3-1 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki Suudi Arabistan ekibi karşı karşıya geldi. Normal sezonda Batı Grubu’nu ilk iki sırada bitiren Al Hilal ile Al Ahli arasındaki mücadelede, Al Ahli 9. dakikada Roberto Firmino’nun kaydettiği golle öne geçti.

GOLLERİN DİRENÇ GÖSTERDİĞİ MAÇ

27. dakikada Ivan Toney, farkı 2’ye çıkaran golü attı. Al Hilal’den Salem Al Dawsari, maçın ilk yarısında skoru 2-1’e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla noktalandı. Maçın 59. dakikasında hızlı bir atak gelişirken, Kalidou Koulibaly, Roger Ibanez’e yaptığı faul nedeniyle 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA GELEN GOLLE FARK AÇILDI

86. dakikada Franck Kessie, penaltı atışından yararlanamazken, 90. dakikada Firas Albirakan, yeşil-beyazlılar adına golü atarak maçın sonucunu belirledi. 3-1’lik sonuçla sahadan galip ayrılan Al Ahli, finale adını yazdırdı. Milli oyuncu Merih Demiral, müsabakanın tamamında sahada kaldı.