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Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’nde Şampiyon

AL AHLI ASYA ŞAMPİYONU OLDU

Al Ahli, Merih Demiral’ın formasını giydiği, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale’yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluk elde etti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olarak kupayı kazandı.

FİNAL MAÇINA DOĞRU

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ve Kawasaki Frontale arasında, Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda gerçekleşen final karşılaşmasını Katar Futbol Federasyonu’ndan hakem Abdulrahman Al-Jassim yönetti. Al Jassim’in yardımcı hakemleri de aynı federasyondan Taleb Salem Al-Marri ve Ramzan Saeed Al-Naemi oldu. Milli futbolcu Merih Demiral, maça ilk 11’de başladı.

MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Al Ahli, Brezilyalı futbolcu Galeno’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından, 42. dakikada Franck Kessie’nin kaydettiği golle fark 2’ye çıktı. İlk yarı, bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu. Merih Demiral, bu başarıyla tarih yazdı.

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