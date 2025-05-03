Haberler

Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandı

AL AHLI VE KAWASAKI FRONTALE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale birbirlerine rakip oldu. Final mücadelesi, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Stadyumu’nda gerçekleşti. Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli, bu maçı kazanarak zafere ulaştı.

Al Ahli’nin şampiyonluğuna katkıda bulunan goller, 35. dakikada Brezilyalı futbolcu Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie tarafından atıldı. Al Ahli, bu başarılı performans sayesinde Asya Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir başarı elde etti.

MERİH DEMİRAL TARAFINDAN ŞAMPİYONLUK

Milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta 90 dakika sahada kalarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu sonuçla birlikte Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olan ilk Türk futbolcu olma unvanını da elde etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Başakşehir, Tedirgin Detaylarla Önemi Vurguladı

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor'a karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, bu zaferin önemine vurgu yaparak oyuncularının performansından memnuniyetini ifade etti.
Haberler

Galatasaray 4, Sivasspor 1 Maç Sonucu!

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 ile mağlup ederek önemli bir zafer kazandı. İlk yarıda 4 gol atarak rakibine sadece bir gol izni verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.