Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandı

AL AHLI VE KAWASAKI FRONTALE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale birbirlerine rakip oldu. Final mücadelesi, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Stadyumu’nda gerçekleşti. Merih Demiral’ın forma giydiği Al Ahli, bu maçı kazanarak zafere ulaştı.

Al Ahli’nin şampiyonluğuna katkıda bulunan goller, 35. dakikada Brezilyalı futbolcu Galeno ve 42. dakikada Franck Kessie tarafından atıldı. Al Ahli, bu başarılı performans sayesinde Asya Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir başarı elde etti.

MERİH DEMİRAL TARAFINDAN ŞAMPİYONLUK

Milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta 90 dakika sahada kalarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu sonuçla birlikte Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olan ilk Türk futbolcu olma unvanını da elde etti.