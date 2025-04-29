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Al-Ahli, Finale Yükseldi. Harika Performans!

AL-AHLİ FİNALE YÜKSELDİ

Milli futbolcu Merih Demiral’ın forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmeyi başardı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda gerçekleştirilen yarı finalde Al-Ahli, Al Hilal ile karşılaştı. Merih Demiral’ın 90 dakika boyunca sahada kaldığı bu mücadelede Al-Ahli, Jorge Jesus’un teknik direktörlüğündeki Al Hilal’i 3-1’lik skorla yenerek finale giden ilk takım oldu.

GOLLER KİMDEN GELDİ?

Mücadelede Al-Ahli’nin gollerini 9. dakikada Firmino, 27. dakikada Toney ve 90+7’de Al Brikan kaydetti. Al Hilal’in tek golü ise 42. dakikada Al Dawsari’den geldi. Bu sonuçla Al-Ahli, finalde Cristiano Ronaldo’nun formasını giymekte olduğu Al Nassr ile Japon ekibi Kawasaki Frontale arasında oynanacak olan yarı finalin galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesinin tarihi ise 3 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi ve yine Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda gerçekleştirilecek.

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