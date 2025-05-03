Al-Ahli, Kawasaki Frontale’yi 2-0 Yendi

AL-AHLİ ŞAMPİYONLUKTAN AYRILMADI

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya’nın Kawasaki Frontale takımını 2-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. AFC Şampiyonlar Ligi’nin final maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli, Kawasaki Frontale ile bir araya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında yeşil-beyazlı ekip, Galeno ve Franck Kessie’nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında başka gol olmamasıyla Al-Ahli, 13 yıl aradan sonra çıktığı finalde zafer elde etti.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

Mücadelede 11 numara ile sahaya çıkan milli futbolcu Merih Demiral, maçı 90 dakika boyunca sürdürerek takımıyla birlikte sahada yer aldı. Bu turnuvada finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih, Al-Ahli’deki ilk kupasını da kazanarak kariyerinde önemli bir başarıya imza atmış oldu.