Al Ahli, Kawasaki’yi 2-0 Yendi

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ ZAFER

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale’yi 2-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda gerçekleşen finalde Al Ahli, 35’inci dakikada Brezilyalı forvet Galeno’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie de 42’nci dakikada takımının ikinci golünü attı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Al Ahli, maçı aynı skorla kazanarak organizasyonda mutlu sona ulaştı.

MERİH DEMİRAL’IN REKORU

Al Ahli’de maçta ilk 11’de yer alan 27 yaşındaki Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak, bu başarıyı elde eden ilk Türk futbolcu oldu ve çıktığı ilk finalden zaferle döndü. Bu zafer, milli futbolcu için kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu.