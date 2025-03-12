Al Ahly-Zamalek Derbisi Hakem Kriziyle İptal Edildi

MISIR FUTBOLUNUN EN BÜYÜK DERBİSİ OYNANMADI

Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly-Zamalek karşılaşması, yabancı hakemin gelmemesi dolayısıyla gerçekleşmedi. Al Ahly, Zamalek ile oynamayı planladığı Kahire derbisi için yabancı bir hakem atanmasını istedi. Ancak Mısır Futbol Federasyonu bu talebi reddetti. Bunun üzerine Al Ahly, sahaya çıkmaktan vazgeçti. Sonuç olarak Zamalek, hükmen galip sayıldı.

Al Ahly kulübü, Mısır Premier Ligi’nde Zamalek ile yapacakları müsabakaya yabancı hakem atanmaması durumunda sahaya çıkmama kararı aldı. Kulüpten gelen açıklamalar, derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Federasyonun bu isteğe olumlu yanıt vermemesi üzerine Al Ahly, Zamalek derbisine katılmayı reddetti.

Maç günü öncesinde Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi, sorunu çözmek amacıyla devreye girdi. Ancak tüm girişimlere rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu’na gitme kararlılığını sürdürdü. Bu durumda mücadele, Zamalek Kulübü’nün 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca Mısır Futbol Federasyonu’nun Al Ahly’ye uygulanacak diğer yaptırımları merak konusu oldu.