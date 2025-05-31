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Al Duhail, Ziyech ile yollarını ayırdı

HAKİM ZİYECH’İN AL DUHAIL MACERASI SONA ERDİ

Al Duhail, 30 Ocak’da Galatasaray’dan transfer ettiği Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile 4 ay boyunca çalıştı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, Ziyech ile 2027 yılına kadar olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi. Resmi açıklamada, Ziyech’e teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerinin geri kalan kısmında başarılar dilendi.

ZİYECH’İN AL DUHAIL PERFORMANSI

Bu sezon Al Duhail formasıyla 13 maçta görev yapan 32 yaşındaki Ziyech, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun adı şu günlerde Suudi Arabistan kulüpleri ile anılıyor.

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