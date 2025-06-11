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Al-Hilal, En-Nesyri’yi hedefliyor

GALATASARAY’IN OSIMHEN HEDEFİ

Galatasaray, kadrosuna dahil etmek için yoğun bir şekilde çalıştığı Victor Osimhen’i defalarca reddeden Al-Hilal’in rotasını Youssef En-Nesyri’ye çevirdiği konuşuluyor. DAZN Italia’nın aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu En-Nesyri ile yakından ilgileniyor.

AL-HİLAL FENERBAHÇE’YE HAZIR

İspanyol basınında yer alan Todofichajes, Al-Hilal’in En-Nesyri’ye olan ilgisini vurgularken, Suudi ekip için Fenerbahçe’nin yüksek transfer bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtiyor. Haberde, Fenerbahçe’nin En-Nesyri için 40 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği ifade ediliyor.

Ayrıca, Al-Nassr’ın ara transfer döneminde En-Nesyri için Fenerbahçe’ye teklif yaptığı, ancak sarı-lacivertlilerin 30+5 milyon euroyu kabul etmediği de bilgisi bulunuyor. Bu durum, En-Nesyri’nin geleceği hakkında spekülasyonları artırıyor.

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