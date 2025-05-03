Al-Hilal, Jorge Jesus ile ayrıldı

Ayrılığın Duyurulması

Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından olarak, Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi. Takım, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi de çalıştıran 70 yaşındaki Jesus ile vedalaştığını resmen açıkladı.

Başarılı Performans ve Teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla varılan anlaşmanın ardından sözleşmenin feshedildiği ve “geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performanstan dolayı” kendisine teşekkür edildiği belirtildi. Al-Hilal, Jesus’un ardından geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’un takımın başına geçeceğini duyurdu.

Jesus’un İstatistikleri ve Başarıları

Portekizli teknik adam, Al-Hilal’in başında geçirdiği ikinci döneminde 99 maçta görev alarak, 80 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Ayrıca bu süreçte 1 Suudi Arabistan Pro Ligi Kupası, 1 Suudi Arabistan Kupası ve 2 de Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu kazandı. Bununla birlikte, Jesus’un yönetimindeki Al-Hilal, Nisan 2024’te tüm kulvarlarda üst üste 34. galibiyetini alarak, daha önce kırdığı dünya rekorunu elinde bulunduruyor.