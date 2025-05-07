Al İttihad, Al Nassr’ı 3-2 Yendi

AL NASSR VE AL İTTİHAD MAÇINDA ŞAŞIRTAN SONUÇ

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 30. haftasında Al Nassr ile Al İttihad, karşı karşıya geldi. İlk yarısını 2-0 geride tamamlayan Al İttihad, maçı 3-2 kazanmayı başardı.

BAŞLANGIÇ PERİYODUNDA AL NASSR ÖNDEYDİ

Karşılaşma, Al Nassr’ın 3. dakikada Sadio Mane’nin attığı gol ile başladı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarıda etkili oyununu sürdüren Al Nassr, 37. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan lider Al İttihad, 49. dakikada Karim Benzema’nın golü ile durumu eşitledi. Ardından 52. dakikada N’Golo Kante de sahneye çıkarak skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü ise uzatma anlarında Houssem Aouar söyledi. 90+4’te attığı gol ile Al İttihad’a 3 puanı getirdi.

Karşılaşma boyunca birçok gol pozisyonuna giren Cristiano Ronaldo, arzulanan golle buluşamadı. Bu sonuçla birlikte lider Al İttihad puanını 71 yaparak liderliğini sürdürdü. Al Nassr ise 60 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, Al Alhdoud deplasmanına gidecek. Al İttihad ise sahasında Al Fayha’yı ağırlayacak.