Al Musrati, Hellas Verona’ya gidiyor

BEŞİKTAŞ’TA YENİ AYRILIK

Beşiktaş, bir ayrılığa daha tanık oluyor. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlı formayı giyen Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna almak istiyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi konusunda Beşiktaş ve oyuncunun kendisiyle anlaşmayı sağladı.

TRANSFER DETAYLARI

Hellas Verona, Al Musrati’yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere harekete geçti. Al Musrati, imza atmak için İtalya’ya gidecek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Geçtiğimiz sezon, Beşiktaş’ta ilk yarıda, ikinci yarıda ise Monaco’da kiralık olarak forma giyen Libyalı orta saha oyuncusu, toplamda 36 maçta sahada bulunmuş. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 1 asist gerçekleştiriyor. Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi mevcut.