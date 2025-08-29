Al Musrati, Hellas Verona’ya Kiralandı

Haberler

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ta beklenen ayrılık nihayet yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Al Musrati, Siyah-beyazlı takımdan bir kez daha ayrılıyor. Kulüp, Al Musrati’nin Serie A ekibi Hellas Verona’ya kiralandığını açıkladı. Beşiktaş, bu transfer ile birlikte 2 milyon euro’luk kiralama bedeli kazanacak.

KİRALAMA ANLAŞMASI VE SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş, Hellas Verona’nın Musrati’yi satın alması durumunda 7 milyon euro daha kazanma fırsatına sahip olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır,” denildi.

AL MUSRATI’NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Al Musrati, geçen sezonu Monaco’da kiralık olarak geçirmişti. Beşiktaş formasıyla 38 müsabakada sahaya çıkan futbolcu, bu süreçte 3 gol atma başarısını gösterdi.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

