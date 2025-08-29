Al Musrati, Hellas Verona’ya Kiralandı

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ta beklenen ayrılık nihayet yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Al Musrati, Siyah-beyazlı takımdan bir kez daha ayrılıyor. Kulüp, Al Musrati’nin Serie A ekibi Hellas Verona’ya kiralandığını açıkladı. Beşiktaş, bu transfer ile birlikte 2 milyon euro’luk kiralama bedeli kazanacak.

KİRALAMA ANLAŞMASI VE SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş, Hellas Verona’nın Musrati’yi satın alması durumunda 7 milyon euro daha kazanma fırsatına sahip olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır,” denildi.

AL MUSRATI’NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Al Musrati, geçen sezonu Monaco’da kiralık olarak geçirmişti. Beşiktaş formasıyla 38 müsabakada sahaya çıkan futbolcu, bu süreçte 3 gol atma başarısını gösterdi.