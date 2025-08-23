Al Nassr, Al Ahli’ye Mağlup Oldu

MAÇIN SONUCU VE KUPANIN SAHİBİ

Suudi Arabistan Süper Kupası’nda oynanan maça Al Nassr ve Al Ahli ekipleri çıktı. Hong Kong’daki karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Maçın doğrudan penaltı atışlarına geçilmesiyle Al Ahli, Al Nassr’ı 5-3 yenerek kupayı kazandı.

GOLLER VE PERFORMANSLAR

Al Nassr’ın gollerini 41. dakikada Cristiano Ronaldo ve 83. dakikada Marcelo Brozovic attı. Al Ahli’nin gollerini ise 45+6. dakikada Franck Kessie ve 89. dakikada Roger Ibanez kaydetti. Normal sürenin sona ermesinin ardından penaltılara geçilen maçta Al Ahli, Al Nassr karşısında penaltılarda 5-3 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.

MİLLİ FUTBOLCUMUZ VE TARİHİ BİR BAŞARI

Al Ahli’de milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk on birde sahaya çıkarak 51. dakikada sarı kart gördü. Cristiano Ronaldo, attığı golle birlikte 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu, bu başarıyı Real Madrid, Manchester United, Juventus ve Al Nassr formalarıyla gerçekleştirdi.