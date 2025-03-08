Al-Nassr ve Al-Shabab 2-2 Berabere Kaldı

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG’İNDE 2-2 EŞİTLİK

Suudi Arabistan Pro Lig’in 24. hafta karşılaşmasında, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab’ı evinde ağırladı. Al-Awwal Park’ta gerçekleşen mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 44. dakikada Abderrazak Hamdallah’ın kullandığı penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile beraberliği yakaladı. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 45+2. dakikada Cristiano Ronaldo’dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan gerçekleştirdiği şut, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Al-Nassr’da Al Fatil, 52. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonuçla Al-Shabab, 40 puanla 6. sırada yer alırken, Al-Nassr puanını 48’e yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Al-Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, Fatih Terim 71 yaşında Suudi ekibiyle birlikte ligde toplamda 13. maçına çıktı. Bu süreçte, 6 galibiyet kazanırken 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

AL SHABAB’IN MAAŞ PROBLEMLERİ

Al-Shabab futbol takımı, hafta içerisinde oyuncularının maaşlarını almadıkları sebebiyle antrenmana çıkmadı. Ligdeki bir sonraki hafta, Al-Shabab Al Orouba’yı konuk edecek. Al-Nassr ise Al Kholood ile karşılaşacak.