Al Shabab, Al Ahli’yi 3-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI
Suudi Arabistan Pro Lig’in 31. haftasında, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli’yi 3-1 mağlup etti. Maç, ülkenin başkenti Riyad’daki Al Shabab Stadı’nda gerçekleşti. Ev sahibi ekip, 26. dakikada Mohammed Al-Thain’in kaydettiği golle öne geçti. Ardından 33. dakikada Abderazak Hamdallah, takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0’a yükseltti.
AL AHLI’NIN GOLÜ
Al Ahli, maçın 36. dakikasında Gabri Veiga’nın golüyle durumu 2-1’e getirdi. Ancak, 65. dakikada Al Shabab, Abderzak Hamdallah’ın tekrar sahneye çıkmasıyla farkı yeniden iki gole çıkardı. 77. dakikada Al Shabab’da Abderazak Hamdallah, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PUNTANIN SONUCU
Bu sonuçla Al Shabab, 54 puanla 6. sıraya yerleşti. Al Ahli ise 61 puanda kalarak 4. sırada yer aldı. Al Ahli’de milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmanın tamamında sahada bulundu.