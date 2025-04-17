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Al Shabab, Al Akhdoud ile Berabere Kaldı

AL SHABAB MAÇI HAKKINDA NE OLDU?

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 28. haftasında Al Akhdoud’u evinde ağırladı. King Fahd Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Al Shabab’ın ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Terim’in ekibi, önceki maçlarında sırasıyla Al Orouba’yı 6-0, Al Wehda’yı 3-1 ve Al Kholood’u 2-0’la geçerek başarılı bir performans göstermişti. Ayrıca, Fatih Terim’in öğrencileri bu dönem içinde 8 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış oldu.

PUNTA DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Al Shabab, ligde 50 puana ulaşarak 6. sırada konumlandı. Al Okhdood ise 25 puanla 16. sırada yer aldı. Gelecek hafta Al Shabab, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal’a konuk olurken, Al Okhdood da Al Kholood deplasmanına gidecek. Al Shabab’ın bu 8 maçlık süreçteki sonuçları şu şekilde sıralanıyor:

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