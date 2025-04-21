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Al Shabab, Al Hilal ile 2-2

MÜCADELEDEN GOLLER

Suudi Arabistan Pro Lig’de, Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal ile 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Pro Lig’in 29. haftasında Al Hilal, evinde Al Shabab ile karşı karşıya geldi. Türk teknik adam Fatih Terim’in yönetimindeki Al Shabab, maçın 7. dakikasında Podence’in attığı golle 1-0’lık üstünlük sağladı.

Al Hilal, 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile eşitliği yakaladı. Mavi-beyazlı ekip, 46. dakikada Salem Al Dawsari’nin köşe vuruşunu değerlendirmesiyle öne geçti. Ancak 68. dakikada Mohammed Al Shwirekh, Al Shabab için beraberlik golünü atarak durumu tekrar eşitledi. Müsabakada başka gol olmayınca iki ekip de puanları paylaşarak sahadan ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Al Hilal, bu sonuçla zirve mücadelesinde puan kaybı yaşadı ve puanını 62’ye yükseltti. Al Shabab ise puanını 51’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, ligdeki son 9 maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlikle başarılı performansını sürdürdü.

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