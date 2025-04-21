Al Shabab, Al Hilal ile Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 29. haftasında, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı. Riyad’daki Kingdom Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada, Al Shabab maça hızlı başladı. 7. dakikada Daniel Podence, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçta dengeler, 31. dakikada Al Hilal’ın Sergej Milinkovic-Savic ile bulduğu golle değişti. İlk yarının sonunda, 46. dakikada Salim ed-Devseri’nin attığı golle Al Hilal, durumu 2-1’e getirdi. Ancak Al Shabab, mücadeleyi bırakmadı ve 2-2 eşitliği sağlayan golü Mohammed Al Shwirekh ile buldu.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, 62 puan ile 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Al Shabab, 51 puan ile 6. sırada yer alıyor. Her iki takım da mücadelesine devam ederken, ligdeki hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı gösteriyor.