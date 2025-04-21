Haberler

Al Shabab, Al Hilal ile Berabere Kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 29. haftasında, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı. Riyad’daki Kingdom Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada, Al Shabab maça hızlı başladı. 7. dakikada Daniel Podence, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçta dengeler, 31. dakikada Al Hilal’ın Sergej Milinkovic-Savic ile bulduğu golle değişti. İlk yarının sonunda, 46. dakikada Salim ed-Devseri’nin attığı golle Al Hilal, durumu 2-1’e getirdi. Ancak Al Shabab, mücadeleyi bırakmadı ve 2-2 eşitliği sağlayan golü Mohammed Al Shwirekh ile buldu.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, 62 puan ile 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Al Shabab, 51 puan ile 6. sırada yer alıyor. Her iki takım da mücadelesine devam ederken, ligdeki hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangın, Bir Ceset Bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında, yalnız yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cesedi bulundu. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Haberler

Papa Francis’in Ölümü Üzümeyle Sonuçlandı

Papa Francis'in vefatının ardından İznik'te lokma ikramı yapıldı. Yerel esnaf, Papa'nın planlanan ziyaretiyle bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Vatikan ise 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.