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Al Shabab, Al Hilal’le 2-2 Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU EŞİTİLİYOR

Suudi Arabistan Pro Lig’in 29. haftasında Al Shabab, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Riyad’daki Kingdom Arena’da gerçekleşen maçta, her iki takım da 2-2’lik skorla sahadan ayrıldı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Al Shabab, 7. dakikada Daniel Podence’in attığı golle öne geçti. Ancak Al Hilal, 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic’le eşitliği sağladı. Mücadelenin 46. dakikasında Salim ed-Devseri’nin kaydettiği golle Al Hilal, skoru 2-1 yaptı. Fakat Al Shabab, bu duruma kayıtsız kalmayarak Mohammed Al Shwirekh ile bir gol daha bularak durumu 2-2’ye getirdi.

Maçın ardından Al Hilal, 62 puanla 2. sırada yer alırken, Al Shabab ise 51 puanla 6. sırada konumlanıyor. Bu sonuç, her iki takım için de ligdeki zorlu mücadelelerin bir parçası oldu.

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