Al Shabab Al Orubah’ı Farklı Geçti

MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 25. haftasında Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al Orubah ile evinde karşılaştı. Bu karşılaşma, Al Shabab’ın 6-0’lık farklı galibiyeti ile sonuçlandı. İlk yarının başında, 16. dakikada Abderazak Hamdallah’nın golüyle öne geçen Al Shabab, 34. dakikada Cristian Guanca’nın attığı golle devreyi 2-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARIDA ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Shabab, 52. dakikada Giacomo Bonaventura’nın golü ile skoru 3-0 yaptı. Ardından, 59. dakikada Abderazak Hamdallah, penaltıyı değerlendirdi ve takımının 4. golünü kaydetti. 69. dakikada Wesley Hoedt ve 82. dakikada yine Abderazak Hamdallah’ın penaltı golleriyle farkı artırarak maçı 6-0’lık net bir skorla kazandı.

LİG DURUMU

Bu galibiyetle Al Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkararak puanını 43’e yükseltti. Al Orubah ise 26 puanda kalarak durumunu zorlaştırdı. Ligin son haftasında Al Shabab, Al Wahda ile deplasmanda karşılaşacakken, Al Orubah ise Al Akhdoud’u evinde ağırlayacak.