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Al Shabab Beraberlik Aldı!

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AL SHABAB VE AL AKHDOUD MAÇINDAN GOLSÜZ EŞİTLİK

Suudi Arabistan Pro Lig’in 28. haftasında Al Shabab ile Al Akhdoud takımları birbirleriyle karşı karşıya geldi. Başkent Riyad’daki Al Shabab Stadyumu’nda gerçekleşen maç, kazanan olmadan sona erdi ve maç sonucunda taraflar golsüz eşitlik sağladı.

AL SHABAB’IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuç, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’ın 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Ligdeki puanını 50’ye çıkaran Al Shabab, 6. sırada yer alırken, Al Akhdoud ise 25 puanla 16. sırada kendine yer buldu.

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