Al Shabab’da Fatih Terim’in Zor Dönemi

MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında Mohammed Al-Abdali’nin yönetimindeki Al Taawon ile Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab buluştu. Al Taawon Club Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı ve galip çıkmadı. Maçta toplam 4 gol kaydedildi.

ÜST ÜSTE GELEN GOLLER

Fatih Terim’in öğrencileri, 18. dakikada Hamdallah’ın penaltı golü ile öne geçti. Arkasından 31. dakikada Hoedt ile farkı 2’ye çıkartma başarısı gösterdi. Ancak konuk ekip, 45+2’de Rivas ile farkı 1’e indirmeyi başardı ve ardından 70. dakikada Al Mufarrij ile beraberlik golünü buldu.

TAMAM BİR KİŞİ AZALDI

Maçta dikkat çeken bir diğer gelişme, Al Taawon’un 10 kişi kalması oldu. Ev sahibi ekipten Girotto, 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kart ile takımını dezavantajlı duruma soktu.

Bu sonuçla Al Shabab, puanını 33’e çıkararak haftayı 6. sırada tamamladı. Al Taawon ise 28 puana ulaşarak 8. basamağa yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Raed ile karşılaşacakken Al Taawon, Al Ettifaq deplasmanına konuk olacak.

FATİH TERİM’İN PERFORMANSI

Al Shabab’da saha kenarında bulunan Fatih Terim, istikrarsız sonuçları nedeniyle taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor. Suudi Arabistan kariyeri boyunca 9 resmi maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet elde etti. Diğer maçlarında ise 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.