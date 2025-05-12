Al Shabab, Doucoure ile ilgileniyor

FATİH TERİM GELECEK SEZON İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, gelecek sezon için planlarına yoğunlaşmaya başladı. Başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Suudi kulübü, transfer çalışmalarına hız verdi.

AL SHABAB ABDOULAYE DOUCOURE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Foot Mercato’da yer alan bilgilere göre, Al Shabab, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Malili orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure ile ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncunun Everton’dan ayrılması bekleniyor ve Suudi kulübü ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Al Shabab’ın Abdoulaye Doucoure’ye yıllık 4 milyon dolarlık bir teklif sunduğu bildiriliyor. Ancak, Malili futbolcunun kulübün önerdiği rakamdan daha yüksek bir ücret beklediği de haberde yer alıyor. Bu sezon takımıyla birlikte tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Doucoure, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.