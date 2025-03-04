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Al-Shabab’ta Kriz: Oyuncular Maaş Alamıyor

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FATİH TERİM’İN TAKIMINDA KRİZ ORTAMINDAKİ GELİŞMELER

Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı Al-Shabab futbol takımında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan medyasında yer alan bilgilere göre, takım oyuncuları 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı eylem yapma kararı aldı. Bu durum, takımda büyük bir krizin yaşandığını göstermekte.

BASIN AÇIKLAMALARI VE YÖNETİM KRİZİ

Başkan Mohamad Almunajem’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamadığı belirtildi. Ayrıca, başkanın almış olduğu politikalarla ilgili olarak bazı yönetim kurulu üyelerinin memnuniyetsizlik yaşadığı ve bu sebeple istifalarını sunduğu ifade edildi. Al-Shabab, 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig’de 39 puanla 6. sırada bulunuyor.

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