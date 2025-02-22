Al Shabab ve Al Taawon Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU EŞİTLİK

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 21. hafta karşılaşmasında, Mohammed Al-Abdali yönetimindeki Al Taawon ile Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab bir araya geldi. Al Taawon Club Stadyumu’nda gerçekleştirilen maçta 4 gol atıldı ve sonuç 2-2 eşitlikle sona erdi.

AL SHABAB AVANTAJI KORUYAMADI

Fatih Terim’in takımı Al Shabab, karşılaşmanın 18. dakikasında Hamdallah’ın penaltı golüyle öne geçti. 31. dakikada Hoedt’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 45+2’de Rivas ile konuk ekip, farkı 1’e indirdi. Ardından 70. dakikada Al Mufarrij ile beraberliği sağladı.

Öte yandan, ev sahibi takım Al Taawon’da Girotto, 45. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AL SHABAB 6. SIRADA

Bu sonuçla birlikte, puanını 33’e çıkaran Al Shabab, haftayı 6. sırada tamamladı. Al Taawon ise 28 puana ulaşarak 8. sırada yer aldı. Al Shabab, ligdeki bir sonraki maçında Al Raed ile karşılaşacakken, Al Taawon Al Ettifaq deplasmanına gidecek.

FATİH TERİM’İN PERFORMANSI

Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan kariyeri boyunca 9 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet elde ederken, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile sonuçlandı. Taraftarların sorguladığı bir isim haline gelen Terim, aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor.