Al Taawon – Al Nassr Maçı Heyecan Veriyor

FUTBOL HEYECANI DORUKTA

Bu akşam Al Taawon ile Al Nassr arasında gerçekleşecek olan maç, futbolseverlere büyük bir heyecan sunuyor. Mücadelenin yayın bilgileri de netleşti. Bu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, hangi kanaldan ekrana geleceğini ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşacaklarını haberimizden öğrenebilecek.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında Al Taawon ile Al Nassr, Buraidah kentindeki Al Taawon Arena Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Al Taawon ve Al Nassr arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor. Maç henüz başlamadığı için güncel skor bilgisi bulunmuyor. Maç sona erdiğinde, karşılaşmanın güncel skor bilgileri takipçilere aktarılacak. Al Taawon ile Al Nassr arasındaki bu heyecan verici mücadele 29 Ağustos Cuma günü, saat 21.00’de başlayacak.

ÖNEMLİ

Çorum’da Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Çorum'da bir vatandaş, yol kenarında bulduğu altınları yetkililere teslim etti. Emekli öğretmen, kaybettiği altınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21:30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takımın muhtemel 11'leri bekleniyor.

