Al Wahda 4-2 Ajman’ı mağlup etti

MAÇIN BİLGİLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Lig Kupası’nın 1. Turunda, Ajman Club ve Al Wahda takımları karşı karşıya geldi. Ajman Stadyumu’nda düzenlenen maçta Al Wahda, 4-2 galip geldi. Ev sahibi Ajman Club, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 20. dakikada Walid Azarou ve hemen ardından 22. dakikada Junior Flemmings ile öne geçti.

AL WAHDA’NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Al Wahda, durumu değiştirmek için çaba sarf etti ve Dusan Tadic ile geri dönüş yapmaya başladı. Sırp futbolcu, 29. dakikada attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. İkinci yarıya iyi başlayan Al Wahda, 46. dakikada Bernardo Folha ve 60. dakikada penaltıdan Omar Khribin ile 3-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında, Dusan Tadic’in asistinde Omar Khribin, 90+1. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

KIRMIZI KART OLAYI

Karşılaşmanın 82. dakikasında, Ajman Club’dan Abdalla Al Junaibi ile Al Wahda’dan Inyeka Ogbu, yaşanan bir tartışma sonucu kırmızı kartla oyundan atıldılar. Bu olay, maçın sonunda daha da gergin bir atmosfer yarattı.