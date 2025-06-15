Ala, Barış Ve İşbirliği Vurguladı

EFKAN ALA’DAN ULUSLARARASI TOPLUMA DAVET

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail’deki Binyamin Netanyahu hükümetinin stratejik istikrarsızlık çabalarının küresel tehdit haline geldiğini ifade ederek, “Uluslararası toplumu ilkeli tutum takınmaya ve acilen harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi. Ala, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefiklik düzeyine ulaştıran Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa’da düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuştu. Şuşa’nın dini, tarihi ve anıtsal eserlerinin yanı sıra yetiştirdiği önemli sanatçılarla Türk dünyasının kalbinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ala, tarihi boyunca bu coğrafyanın yerinden edilmelere ve kayıplara tanıklık ettiğini hatırlattı.

HUKUKUN VE ADALETİN TEKALİCİSİ OLARAK KARABAĞ

Ala, Karabağ’da yaklaşık 30 yıl süren işgal döneminin büyük acılar getirdiğini ve Güney Kafkasya’da uzun süreli istikrarsızlığa yol açtığını belirtti. “Karabağ, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde işgalden kurtarıldı. Bu toprakların yeniden özgürleşmesi sadece bir askeri zafer değil, hukukun, adaletin ve uluslararası meşruiyetin tecellisidir” dedi. Dış politikada bölgesel ve küresel barışa katkı sağladıklarını belirten Ala, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın Türk dış politikasında öncelikli yer tuttuğunu söyledi. “Azerbaycan’ın Karabağ’da tam egemenliğini tesis etmesiyle birlikte, bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi fırsat ortaya çıkmıştır” ifadesini kullandı.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNE VURGU

Bölgedeki ekonomik kalkınmayı teşvik edecek olan kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurgulayan Ala, bazı Batılı ülkelerin Ermenistan yanlısı tutumlarının barış çabalarını tehdit ettiğini belirtti. Dış baskılara karşı koymanın önemine vurgu yapan Ala, 3+3 bölgesel işbirliği platformunun bu bağlamda kritik bir zemin sunduğunu ifade etti. “Güney Kafkasya’daki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğine inanıyoruz” diyen Ala, Türk dış politikasının önceliklerinden birinin küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı hale gelmesi olduğunu da ekledi.

YENİ BİR BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ PARADİGMASI

Karabağ’ın özgürlüğünün bölgedeki yeni bir barış ve işbirliği paradigması oluşmasına olanak sağladığını kaydeden Ala, Türkiye’nin kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. “Bir millet, iki devlet” anlayışının güçlü kültürel bağların tezahürü olduğunu vurguladı. Türk dünyasının güçlendiğini belirten Ala, Türk Devletleri Teşkilatı gibi kurumsal yapıların güçlü bir işbirliği zemini oluşturduğunu ifade etti. “Şuşa Beyannamesi, bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğimizin önemini vurgulayan stratejik bir belgedir” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK TRAJEDİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazze’deki insani trajedi konusuna da değinen Ala, hastanelerin, ibadet yerlerinin ve okulların bombalandığını, çocuklar ile yaşlıların acımasızca katledildiğini belirtti. “Türkiye olarak bu zulmü sona erdirmek için kararlılıkla çalışıyoruz ve kalıcı barışın yolunun Doğu Kudüs başkentli bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Son günlerde oluşan gerilimin uluslararası hukukun ihlal edilmesiyle arttığını kaydeden Ala, “Netanyahu hükümetinin stratejik istikrarsızlık çabaları küresel tehdit haline gelmiştir” dedi. Türkiye’nin bu kriz karşısında diyalog ve diplomasi çağrısı yaptığını belirten Ala, saldırgan eylemlere karşı durmanın uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. “Bu saldırıları kınıyor ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

KONFERANSA KATILAN İSİMLER

Ala, Yeni Azerbaycan Partisi tarafından düzenlenen konferansa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın da katıldığını belirtti.