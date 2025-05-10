Ala, Rümeysa Öztürk’ün Özgürlüğünü Kutladı

ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMA SEVİNCİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ABD’de Filistin’e olan desteği nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin’de yaşanan sistematik katliamlara sessiz kalmadığı, kötülüğün sıradanlaşmasına rıza göstermediği ve küresel vicdanın sesini dile getirdiği için tutuklanan Rümeysa Öztürk kardeşimizin nihayet özgürlüğüne kavuşması sevindirici” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASTİK DESTEK VURGUSU

Ala, ayrıca sürecin yakından takip edilip gerekli her türlü desteği sağlayan Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür etti. “Türkiye olarak, Filistin’in haklı davasına destek olmaya ve mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek Türkiye’nin Filistin konusundaki kararlılığını yineledi.