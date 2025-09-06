Gündem

Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

alaattin-koseler-icin-tutuklama-karari

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarıyla karşı karşıya kaldı.

TUTUKLULUK HALLERİ İLE İLGİLİ TALEP

Duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Aynı zamanda, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçen süreleri göz önünde bulundurarak sanıklar Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tahliyesini istemişti. Mahkeme reisi, tutuklu olan tüm sanıkların serbest bırakılmasına karar vermişken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine savcılığın itiraz etmesi üzerine önemli bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek, Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı verdi.

ÖNEMLİ

Flaş

“Tuzaklara Düşmeyeceğiz, Devam Edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bin afet konutunun açılışında, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle tuzaklara karşı dikkatli olunacağına dair mesajlar verdi.
Gündem

Ankara’da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlar ile sürücüler için sıkıntılı anlar yaşattı; caddeler suyla dolarken, bazı yollar adeta göle dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.