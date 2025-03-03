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Alaattin Köseler Tutuklama Sebebi Nedir?

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BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu toplamda 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla, 17 başka şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

Alaattin Köseler’İN DURUMU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 27 Şubat tarihinde Köseler ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Soruşturma çerçevesinde, bir gün içinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 22’ye ulaştı. CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 17 kişi için “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in tutuklanmasına karar verildi.

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