Alaca’da 52 Bin TL Ceza

DİSİPLİNİ ARTIRMAK İÇİN YAPILAN DENETİM

Çorum’un Alaca ilçesinde, yapılan denetimlerde kural ihlali tespit edilen araç sürücülerine 52 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimler, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı.

EHLİYET VE KİMLİK KONTROLLERİ YAPILDI

Denetimlerde, 187 kişinin kimlik kontrolü gerçekleşti. Toplamda 100 araç denetimden geçirildi. Yapılan trafik denetimleri sonucunda 18 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

