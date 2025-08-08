Alaca’da 52 Bin TL Ceza

DİSİPLİNİ ARTIRMAK İÇİN YAPILAN DENETİM

Çorum’un Alaca ilçesinde, yapılan denetimlerde kural ihlali tespit edilen araç sürücülerine 52 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimler, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı.

EHLİYET VE KİMLİK KONTROLLERİ YAPILDI

Denetimlerde, 187 kişinin kimlik kontrolü gerçekleşti. Toplamda 100 araç denetimden geçirildi. Yapılan trafik denetimleri sonucunda 18 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı.