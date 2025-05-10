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Alaca’da Anneler Günü Etkinliği Yapıldı

DUYGU DOLU ANLAR

Çorum’un Alaca ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocukların hazırladığı sürprizlerle duygu dolu anlar yaşandı. Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler annelerine kendi elleriyle yaptıkları hediyeleri sunarak mutluluk kaynağı oldu. Anneler, çocuklarıyla bir arada hem keyifli zaman geçirdi hem de zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı.

ANNELERİ UNUTMADILAR

Etkinliğin sonunda açıklamada bulunan okul müdürü Beytullah Atılgan, “Şefkatiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız” dedi. Yılda bir kez yapılan bu tür etkinliklerin, aile bağlarını güçlendirdiği ve annelere özel bir gün yaşattığı ifade edildi. Özel çocukların ortaya çıkardığı el emeği hediyeler, bu anlamlı günde anneleri duygulandırdı.

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