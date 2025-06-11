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Alaca’da Düğün Dönüşü Kaza Oldu

KAZANIN DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde, düğünden dönen kişileri taşıyan minibüs, şarampole devrilerek kazaya neden oldu. Bu olayda 1 kişinin durumu ağır olmak üzere toplamda 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.00’de Çorum-Yozgat kara yolunun Koçhisar Barajı civarında gerçekleşti.

YOLCULUK SIRASINDA GÖRÜLEN KAZA

Adana’da gerçekleştirilen bir düğünden dönen kişiler, Samsun’a gitmek üzere yola çıktı. Ali İ. yönetimindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Olayın ardından hızla ihbar yapıldı ve bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonrası yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazanın sebebiyle ilgili olarak da resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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