Alaca’da Eczanede Düşen Adamın Ölümü

Çorum’un Alaca ilçesinde ilaç almak için giden yaşlı bir adam, eczanede fenalaşarak yere düştü ve hayatını kaybetti. Olay, Alaca ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki Sebahattin Demirhan eczaneye geldiğinde aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı. Eczane personeli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Demirhan’ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak çalışmalarına rağmen, daha sonra ambulansa taşınan Demirhan hayatını kaybetti. Demirhan’ın cenazesi, Çorum Erol Üçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Demirhan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesiyle belirleneceği bildirildi. Cenazenin Alaca ilçesine bağlı İsmail köyünde defnedileceği öğrenildi. Bu arada olay anlarının eczanenin güvenlik kamerasına yansıdığı da ifade edildi. Görüntülerde, yere düşen Sebahattin Demirhan’a ilk müdahaleyi eczane personelinin yaptığı ve daha sonrasında sağlık çalışanlarının kalp masajı yaptığı görülüyor.