Alaca’da Emniyet Kemeri Uygulaması Yapıldı

POLİS EKİPLERİNDEN EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI

Çorum’un Alaca ilçesinde, polis ekipleri emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zile Caddesi üzerinde düzenlediği uygulamada 300 kişinin GBT kontrolünü yaptı.

DENETİM SONUCU EVRAK KONTROLÜ VE BİLGİLENDİRME

Denetim sırasında durdurulan 100 araçta evrak kontrolü yapılırken, sürücüler emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirildi. Ayrıca uygulama süresince sürücülere trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirici broşürler verildi. Elde edilen bilgilere göre, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi.

YETKİLİLERDEN HATIRLATMA

Yetkililer, hem sürücü hem de yolcu güvenliği açısından emniyet kemeri kullanımının kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, vatandaşların trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.