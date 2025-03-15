Alaca’da İntihar Girişimi Vatandaşlarca Engellendi

ALACA’DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Çorum’un Alaca ilçesinde bir şahıs, intihar girişiminde bulundu ancak vatandaşlar durumu fark ederek hızlı bir müdahaleyle bu eylemi engelledi. İlgili kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Alaca ilçesinin Denizhan Mahallesi Paşabahçe Sokak üzerinde meydana geldi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki K.E. henüz bilinmeyen sebepler nedeniyle boş bir arazide bulunan bir ağaca ip asarak intihar etmeye çalıştı. O sırada olayı gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek ipi keserek K.E.’yi ağacın üzerinden indirdi. Sonrasında vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, K.E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, sağlık durumu değerlendirilerek Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından K.E., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.