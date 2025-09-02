Haberler

Alaca’da Kaçak Sigara Ticareti Yapıldı

KAÇAK SİGARA TACİRİNE OPERASYON

Çorum’un Alaca ilçesinde, evinde kaçak sigara ticareti yaptığı söylenen bir kişi yakalandı. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İ.A. adlı şahsın (39) ilçede bu tür bir faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı ve hemen bir çalışma başlattı.

OPERASYON DETAYLARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametgahına baskın yapıldı. Gerçekleştirilen arama sonucunda 17 bin 100 adet makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin 600 adet boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 2 adet otomatik tütün dolum makinesi bulundu. Şüpheli, gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

