Alaca’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Tarlaya Uçtu, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tarlaya uçan bir otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın, araçta bulunan kişilerin bir düğün merasimine katılmak amacıyla Yozgat’a gitmekte olduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Kaza, Sungurlu-Yozgat karayolu üzerindeki Alaca ilçesine bağlı Kuyluş köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Detayları ve Yaralılar

Elde edilen bilgilere göre, düğün merasimine katılmak için Çorum’un Sungurlu ilçesinden yola çıkan vatandaşların bulunduğu Arap Burak A. yönetimindeki 19 AEN 283 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile beraber araçta bulunan Yaşar A., Enes Taha A., Nurgül A. ve 76 yaşındaki Caferiye Aşan yaralandı.

Olay Yeri Müdahale ve Sonrası

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Caferiye Aşan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.