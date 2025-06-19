Alaca’da Kene Isırmasıyla Hayatını Kaybetti

KENE ISIRMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum’un Alaca ilçesi Tutluca köyünde, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren bir vatandaş, törenle toprağa verildi. Olay, köyde yaşayan 51 yaşındaki İsmet A.’nın tarlada çalıştığı sırada meydana geldi.

TEDAVİSİ YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILDI

İsmet A.’yı kene ısırdığını fark eden vatandaş, hemen hastaneye gitti. Yaklaşık iki gün boyunca tedavi edilen İsmet A., tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Cenazesi, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen bir törenle defnedildi.