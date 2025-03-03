Alaca’da Kömürlük Yangını Kontrol Altında

ÇORUM’DA KÖMÜRLÜKTE YANGIN ÇIKTI

Çorum’un Alaca ilçesinde bir müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evin kömürlüğünde aniden yangın başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede itfaiye ve polis ekipleri hızla görevlendirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve çevreye yayılmadan söndürdü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kömürlükte maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı belirtildi.