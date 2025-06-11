Alaca’da Minibüs Devrildi, 17 Yaralı

ALACA İLÇESİNDEKİ KAZA SONRASI YARALILARIN DURUMU

Çorum’un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Çorum-Yozgat kara yolunda A.İ. yönetimindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, Koçhisar Barajı civarında yol kenarına devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü A.İ ile minibüste bulunan yolcular arasında Sedat Resulcan D, Aziz D, Mustafa D, Recep D, Şakir D, Yakup D, Seyit Ahmet İ, Erdal D, Kemal D, Kezban D, Osman D, Samet D, Gülhatun D, Mahir D, Hüseyin D ve Osman D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Minibüsün, düğün için Adana’ya gittikten sonra Samsun’a dönüş yolunda devrildiği öğrenildi.