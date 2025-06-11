Haberler

Alaca’da Minibüs Kazasında 17 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün sonrası dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1’i ağır, toplamda 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Çorum-Yozgat kara yolu üzerindeki Koçhisar Barajı yakınlarında gerçekleşti. Adana’daki bir akrabanın düğününe katılan ve Samsun’a geri dönen yolcuları taşıyan Ali İ. yönetimindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansta Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Horasan’da 867 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Horasan'da gerçekleştirilen operasyonda 867 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen kenevirler ise imha edildi.
Haberler

Çıkış Yok Filmi Ekrana Geliyor

Çıkış Yok filmi, televizyon yayınlarında da ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında bilgi almak istiyorlar. Filmle ilgili detaylar araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.