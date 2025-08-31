Alaca’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA DETAYLARI

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazasında sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Yozgat-Alaca karayolu Sincan köyü civarında dün gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Alaca yönünde seyir eden Yafes Murat (30) yönetimindeki 66 AEE 806 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Murat, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza sonrasında durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi yapılan Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada acil tedavi uygulanan Yafes Murat, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yafes Murat kurtarılamadı.