Alaca’da Otomobil Devrildi, 5 Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, 5 YARALI VAR

Çorum’un Alaca ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Erdi Ç. yönetimindeki 06 FV 5506 plakalı araç, Alaca’dan Çorum yönüne seyahat ederken Elicek köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte Yusuf Ç, Yadigar S, Esmanur S. ve Elvan Ç. da hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.