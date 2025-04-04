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Alaca’Da Otomobil Takla Attı. Sürücü Ve Yolcular Yaralanmadı. Kaza Tokat-Alaca Karayolu’nda Meydana Geldi. Araç 06 Hpe 54 Plakalıydı

ÇORUM’DA TRAFİK KAZASI: OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcuları hafif yaralarla kurtuldu.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DETAYLAR
Kaza, Tokat-Alaca karayolu üzerinde bulunan Karadenizbirlik kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, İbrahim T. tarafından kullanılan 06 HPE 54 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA YARALANAN OLMADI
Aracın takla atmasına rağmen, sürücü ve yolcuları ciddi bir yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine gelen ekipler, gerekli kontrolleri yaparken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza nedenini netleştirmek için teknik incelemeleri sürdürüyor.

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