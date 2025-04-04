Alaca’Da Otomobil Takla Attı, Yaralanan Yok. Kaza Tokat-Alaca Karayolu’nda Meydana Geldi. Sürücü İbrahim T. Ve Yolcular Şanslıydı. Araç Çekiciyle Kaldırıldı

ÇORUM’DA TRAFİK KAZASI: OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcuları hafif yaralarla kurtuldu. Kaza, Tokat-Alaca karayolu üzerindeki Karadenizbirlik kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE KURTULUŞ

Olay anına ilişkin edinilen bilgilere göre, İbrahim T. tarafından kullanılan 06 HPE 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç takla atmasına rağmen kazada sürücü ve yolcular ciddi bir yara almadan kurtulmayı başardı.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELER

Kaza sonrasında bölgeye gelen ekipler olayla ilgili incelemelerine başladı. Şarampole yuvarlanan araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Yetkililer, kazanın oluş sebebine yönelik detaylı araştırmalarını sürdürüyor.