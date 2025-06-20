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Alaca’da Otomobil Yaya Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN BİR KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorum Caddesi Selin Şahin Ortaokulu önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.G. isimli sürücü, 06 N 9216 plakalı otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A.A.A. isimli yabancı uyruklu şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Z.A.A.A. çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Olayın duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bir ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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